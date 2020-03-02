Юг Тамбова на весь день оставят без холодной воды

2 Март 2020 2020-03-02T17:30:20+03:00

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АО «Тамбовские коммунальные системы» 3 марта проведет плановые работ по ремонту запорной арматуры на водопроводе диаметром 300 мм по улице Астраханской. Из-за этого во вторник с 8.00 до окончания работ (ориентировочно до 17.00) будет прекращена подача холодного водоснабжения по ряду адресов.

Воды не будет по ул. Астраханская (в границах улиц Пионерская и Астраханская, район «МЖК»); ул. Уральская (в границах улиц Балашовская и Андреевская); ул. Южная (в границах улиц Балашовская и Уральская); ул. С. Лазо; ул. Клубная; проезд Астраханский; ул. В. Подбельского; ул. Оренбургская; ул. Уфимская; ул. Садовая; ул. Ручейная; ул. Дубасова; ул. Д. Карбышева; ул. Школьная; микрорайон «Ахлябиновская роща»;

Воды не будет в котельных по ул. Астраханская, 1/1а; ул. Астраханская, 191; ул. Д. Карбышева, 4а; ул. Клубная, 11а; ул. Самарская, 9; ул. Докучаева, 30, а также в детских садах «Заинька» (ул. Клубная, 11) и «Ромашка» (ул. Д. Карбышева, 4), двух корпуса школы №30 по адресам ул. Астраханская, 159 и ул. С.Лазо, 18; в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения (ул. Самарская, 9).

Также будет ограничена подача холодного водоснабжение (снижение давления ХВС) на ул. Советская (в границах улиц Лермонтовская и Красноармейская); ул. А. Бебеля (в границах улиц Базарная и Набережная); ул. Сергеева-Ценского (в границах улиц Базарная и Набережная); ул. Ф. Энгельса (в границах улиц Базарная и Набережная); ул. Тельмана (в границах улиц Советская и Набережная); ул. Гоголя (в границах улиц Астраханская и Набережная); ул. Пионерская (в границах улиц Астраханская и Набережная); ул. Уборевича (в границах улиц Советская и Набережная).

- При необходимости для жителей будет организован подвоз воды, - сообщает администрация города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU