2020-03-02T16:21:01+03:00
Общество

В Тамбовском районе отремонтировали детскую поликлинику

На работы потребовалось два месяца
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Детская поликлиника Тамбовской центральной районной больницы преобразилась после ремонта. В результате проведенных работ полностью изменился ее облик, а для повышения качества оказания медицинской помощи и комфорта пациентов теперь используют бережливые технологии.

Внутри поликлиники полностью изменили внутреннее пространство, сориентироваться в котором поможет система навигации. Информация о работе специалистов и времени приема врачей выведена на большое электронное табло. В распоряжении посетителей удобная мебель. Яркие цвета, используемые в отделке, призваны отвлечь маленьких пациентов от тревожных мыслей. Для родителей с грудными детьми предусмотрена отдельная зона, где мама сможет покормить ребенка.

Чтобы разделить потоки пациентов, в учреждении организовали работу отдельных кабинетов дежурного врача, выдачи справок и доврачебного кабинета. В итоге люди стали меньше тратить время на ожидание приема специалиста, а в поликлинике исчезли очереди. Кроме того, благодаря бережливым принципам удалось значительно сократить время на сдачу анализов крови и прохождение профилактических осмотров.

Детская поликлиника Тамбовской ЦРБ обслуживает 15,5 тысячи человек. Приём детей ведут врачи по 7 специальностям. Диагностическая служба представлена клинико-диагностической лабораторией, кабинетами УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики. В структуру учреждения входит отделение восстановительного лечения.

- Работы шли на протяжении двух месяцев. Все это время поликлиника функционировала в штатном режиме. Средства на ремонт в размере около 2,5 миллиона рублей выделены из областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В поликлинике также закупили новую мебель и медоборудование на сумму 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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