2020-03-02T15:08:19+03:00
Происшествия

Тамбовчанин несколько лет прятался от полиции, чтобы не отвечать за мошенничество

В результате аферы он похитил у своего знакомого 320 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В июле 2016 года 31-летний тамбовчанин пообещал своему знакомому помощь в поставке нескольких десятков тонн щебня для ремонта дороги в гаражном комплексе. Сперва 42-летний мужчина отдал знакомому наличные деньги, а потом еще несколько раз перечислял деньги на банковскую карту. Прошел срок, но поставщик кормил обещаниями, ссылался на форс-мажорные обстоятельства и задержки поставок строительного щебня. После очередного телефонного разговора он отключил номер и стал прятаться. Обманутый мужчина был вынужден обратиться за помощью в органы внутренних дел.

Сотрудники полиции опросили 42-летнего тамбовчанина и установили, что в течение года он передал своему знакомому 320 тысяч рублей. Розыск подозреваемого по месту жительства и у родственников не принес результатов – он прятался. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Его объявили в федеральный розыск.

Недавно сотрудники уголовного розыска получили информацию о возможном нахождении подозреваемого на территории областного центра. В феврале текущего года 31-летнего мужчину задержали и доставили в полицию. 320 тысяч рублей аферист давно потратил. Он признался в мошенничестве и пообещал вернуть все деньги, как только появится такая возможность.

- В рамках следственных действий полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному факту мошенничества, совершенному на территории Краснодарского края, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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