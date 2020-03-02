2020-03-02T14:09:39+03:00
Общество

В Тамбовской области с 20 марта стартует посадка леса

Работу проведут в 25 питомниках региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Начало лесокультурной кампании в этом году из-за теплой погоды прогнозируется на три недели раньше обычных сроков. Лесовосстановительные работы специалисты планируют начать уже 20 марта и провести в сжатые агротехнические сроки. Все лесхозы области подготовили лесокультурную технику и оборудование.

На сегодняшний день на стратификацию под снег заложено 500 килограммов семян лесных растений необходимых для посева в питомниках весной. Эта процедура – воздействие холодом – необходима семенам лесных для более эффективного прорастания. Семена будут высеяны в 29 питомниках Тамбовщины. Специалисты лесного хозяйства области отмечают, что в этом году посевные площади в каждом питомнике будут увеличены.

Для консервации посадочного материала в лесхозах области изготовлены 50 «снежных холодильников». Их используют для хранения молодых деревьев перед посадкой в период лесовосстановительных работ. Снег помогает уберечь корневую систему сеянцев от повреждений и провести лесокультурные работы в максимально сжатые и благоприятные для обеспечения высокой приживаемости сеянцев сроки.

- В этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на Тамбовщине будет посажено 900 гектаров молодого леса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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