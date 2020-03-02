Тамбовчанин грозился расправиться со знакомой с помощью лезвия бритвы

2 Март 2020 2020-03-02T12:50:23+03:00

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В дежурную часть МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение от 47-летней жительницы села Панское. Женщина рассказала, что встретила на улице своего знакомого, в процессе общения между ними произошла ссора, во время которой мужчина достал лезвие бритвы и стал угрожать односельчанке убийством. Испуганная женщина обратилась в органы правопорядка.

Полицейские опросили очевидцев произошедшего. 50-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. У него изъяли лезвие, предмет направили на экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU