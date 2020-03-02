Тамбовчанин грозился расправиться со знакомой с помощью лезвия бритвы
В дежурную часть МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение от 47-летней жительницы села Панское. Женщина рассказала, что встретила на улице своего знакомого, в процессе общения между ними произошла ссора, во время которой мужчина достал лезвие бритвы и стал угрожать односельчанке убийством. Испуганная женщина обратилась в органы правопорядка.
Полицейские опросили очевидцев произошедшего. 50-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. У него изъяли лезвие, предмет направили на экспертизу.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU