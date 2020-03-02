Тамбовчанин оплатил 300 тысяч рублей штрафа после ареста счетов и запрета на выезд за границу

2 Март 2020 2020-03-02T11:30:00+03:00

До этого мер к оплате задолженности мужчина не принимал

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Житель Тамбовской области оплатил уголовный штраф в размере 300 тысяч рублей, который ему назначили в суде за мошенничество, но только после вмешательства судебных приставов.

Исполнительное производство в отношении должника возбудили в отделе судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам. Мер к оплате должник не принимал. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановления об ограничении права на выезд из Российской Федерации. Помимо этого, судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях.

- В результате мужчина явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность по уголовному штрафу в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU