На фестивале кукольных театров тамбовчанам покажут 10 спектаклей

2 Март 2020 2020-03-02T10:33:34+03:00

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В этом году в Тамбове в четвертый раз пройдет Международный фестиваль театров кукол «Преданья старины глубокой…». В афише представлены спектакли лучших театральных коллективов страны. В помощь зрителям организаторы составили подробную программу театрального форума.

В этом году тамбовчане увидят десять постановок. На специальной страничке зрители могут познакомиться с описанием спектакля каждого участника, а также приобрести билеты.

Напомним, обновление формата нынешнего фестиваля обещает зрителям много сюрпризов. При этом первоначальная идея этого театрального форума сохранится, отметили организаторы. В афише представлены спектакли как для самых маленьких детей, так и для взрослых зрителей. Есть в программе спектакли по сказкам, басням, по классике и произведениям современной литературы.

- Нам удалось сформировать афишу из спектаклей постановщиков, по праву определяющих лицо современного театра кукол: это лауреаты и номинанты «Золотой маски» Борис Константинов, Владимир Бирюков, Виктор Антонов, Александр Янушкевич, Светлана Дорожко, Дмитрий Аксенов, Дмитрий Ши, это и уникальный, едва ли не единственный в России петрушечник Анатолий Архипов. Все спектакли высокого качества и абсолютно зрительские, а не заточенные только и исключительно под вкусы профессионалов театра, - говорит PR-директор Летней лаборатории фигуративного театра Олеся Кренская.

Международный фестиваль театров кукол «Преданья старины глубокой…» будет проходить с 21 по 24 марта. Спектакли пройдут на нескольких театральных площадках - основной сцене Тамбовского академического театра драмы, Камерной сцене и сцене Тамбовского театра кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU