При столкновении двух авто в Тамбове пострадал 17-летний подросток
Авария, в которой пострадал 17-летний подросток, произошла 29 февраля в 12 часов 15 минут на улице Астраханской в районе дома №39 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Lada Granta» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «Kia Ceed» под управлением 30-летнего мужчины.
- В результате аварии травмы получил 17-летний молодой человек, который находился в автомобиле «Lada Granta», - сообщает пресс-служба УГИБДД Тамбовской области. – Пострадавшего доставили в Детскую областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU