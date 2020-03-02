2020-03-02T09:43:21+03:00
Происшествия

При столкновении двух авто в Тамбове пострадал 17-летний подросток

После аварии молодой человек оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла на ул. Астраханской в последний день зимыАвария произошла на ул. Астраханской в последний день зимыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 17-летний подросток, произошла 29 февраля в 12 часов 15 минут на улице Астраханской в районе дома №39 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Lada Granta» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «Kia Ceed» под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил 17-летний молодой человек, который находился в автомобиле «Lada Granta», - сообщает пресс-служба УГИБДД Тамбовской области. – Пострадавшего доставили в Детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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