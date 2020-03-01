Молодым тамбовчанам предлагают поучаствовать в фестивале самодеятельности

1 Март 2020 2020-03-01T12:54:38+03:00

Проявить себя можно в семи номинациях, среди которых пение, танцы, рукоделие и фото

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Работающей молодежи Тамбова предлагают проявить себя в фестивале самодеятельного творчества «То, чем живу!» Традиционно в проекте участвуют более сотни горожан - талантливых певцов, музыкантов, танцоров, артистов, музыкантов. Продемонстрировать таланты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, трудящиеся на предприятиях, учреждениях и организация областного центра.

Фестиваль проводится в следующих номинациях:

- вокальное мастерство (эстрадный, фольклорный, академический вокал, авторская песня);

- хореографическое искусство (эстрадный, народный, классический, бальный, спортивный танец и т.д.);

- оригинальный жанр (пантомима, пародийный жанр, буффонада, фокусы, пластический этюд, цирковые номера и т.д.);

- художественное слово (монолог, разговорный жанр, миниатюра и т.д.);

- рукоделие (печворк, вышивка, оригами, резьба по дереву, художественная ковка и т.д.);

- изобразительное искусство (живопись, рисунок, графика);

- фоторабота на тему «Весенние истории».

Заявки на участие принимаются до 20 марта в МАУ «Дом молодежи» (ул.Пензенская, д.62, каб.305, тел. 71-40-36, электронная почта: omp-tambov@yandex.ru). 21 числа состоится отборочно-репетиционный тур. Гала-концерт фестиваля пройдет в Доме молодежи 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU