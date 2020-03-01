Тамбовчанам будут платить за добровольную сдачу оружия

1 Март 2020 2020-03-01T12:19:29+03:00

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Жители Тамбовской области могут получить деньги за добровольную сдачу незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Как рассказали в обладминистрации, такая схема успешно работает уже много лет. Благодаря материальному стимулированию тамбовчане охотнее сдают хранящиеся у них незарегистрированные боеприпасы и оружие. При этом получают не только деньги, но и полностью освобождаются от уголовной ответственности. Средства для таких выплат заложены в подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в Тамбовской области».

Добавим, что за незаконным оборотом оружия следят региональные УФСБ и УМВД. Особеное внимание они уделяют контролю за пассажиропотоком из Северо-Кавказского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU