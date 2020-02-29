2020-02-29T12:06:36+03:00
Звезды

Тамбовчан приглашают на кастинг конкурса «Новая Звезда 2021»

Заявки на участие можно подать до 15 марта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Стартовал кастинг на Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» 2021. Это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Задача конкурса - продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных уголков страны и отразить красоту и самобытность разных частей России. Победителей выбирают зрители и знаменитые эксперты в области музыки.

- Стать участниками конкурса могут тамбовские вокалисты от 16 лет и музыкальные группы. Прием заявок продлится до 15 марта, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Более подробная информация о конкурсе и правилах оформления заявок указана на официальном сайте телеканала https://tvzvezda.ru/ и в официальной группе конкурса в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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