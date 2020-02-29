Тамбовчанке вернули «Айфон», оставленный в такси два месяца назад

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:04:00+03:00

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30 декабря прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о краже. Полицейские опросили заявительницу и выяснили, что жительница Тамбовского района забыла свой сотовый телефон марки «Айфон» в салоне такси. Сотрудники полиции нашли водителя, который сначала утверждал, что ничего не знает о телефоне. Но позже 44-летний мужчина признался, что присвоил гаджет клиентки себе и вернул его владелице.

- Ранее задержанный уже имел проблемы с законом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU