В Тамбовской области откроют три частных детских сада

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:16:23+03:00

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56 мест в частных детских садах планируют открыть в этом году на Тамбовщине в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

В настоящее время определили территории, которые примут участие в проекте. Это Тамбов, Мичуринск и Знаменский район. Это не окончательный список участников, возможно участие в проекте и других территорий нашего региона.

- Рабочая группа обсудила вопросы разработки нормативных правовых актов, которые определяют порядок предоставления субсидий негосударственным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям из муниципального бюджета на оснащение создаваемых мест дошкольного образования, а также механизм выравнивания родительской платы в частных дошкольных группах, который позволит учредителям этих групп обеспечить размер родительской платы не выше максимального размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Напомним, 18 декабря прошлого года область заключила соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на организацию частных детских садов. Объем средств на 2020 год составил 6,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU