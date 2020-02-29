2020-02-29T11:59:07+03:00
Происшествия

Тамбовчанин вынес из магазина две бутылки алкоголя

Спиртное 30-летний мужчина спрятал под куртку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В областном центре раскрыли преступление, совершенное больше месяца назад. 25 января в полицию поступило сообщение о краже из супермаркета, расположенного на улице Киквидзе. Неизвестный мужчина украл из торговой точки алкоголь, спрятав две бутылки спиртного под куртку. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- По полученным приметам полицейские задержали жителя областного центра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – 30-летнего мужчину опросили в отделе полиции, задержанный пояснил, что кражу совершил из-за отсутствия денег, а спиртное употребил. Теперь тамбовчанину предстоит возместить материальный ущерб магазину из своего кошелька.

Выяснилось, что ранее 30-летний мужчина уже не раз совершал поожие кражи. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчан приглашают на кастинг конкурса «Новая Звезда 2021»
Тамбовчанке вернули «Айфон», оставленный в такси два месяца назад
В Тамбовской области откроют три частных детских сада
Тамбовчанин вынес из магазина две бутылки алкоголя
В Тамбове и поселке Строитель установили карантин по бешенству
Во время соревнований по мини-футболу в Тамбовской области скончался школьник
Две тамбовчанки перевели мошенникам почти 300 тысяч рублей
В тамбовском вузе выбрали «Мисс интеллект»
В Тамбовской области мать-алкоголичка морила голодом детей и оставляла одних дома
В городе Уварово к 75-летию Победы сделают панно из фотографий участников войны
Житель Тамбовщины ударил по лицу родную сестру во время ссоры
В Тамбовской области водителя-наркомана хотят лишить водительских прав
На ремонт Тамбовской областной детской больницы планируют потратить почти 2 миллиарда рублей
Тамбовчанина осудили на 15 лет за совращение школьниц в соцсетях
Знаменитый сербский режиссер приедет на тамбовский «Чернозем-2020»
Населенный пункт в Тамбовской области разделили на два района
Тамбовские медики провели учения в аэропорту: по легенде ждали пассажира с коронавирусом