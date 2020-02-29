Тамбовчанин вынес из магазина две бутылки алкоголя

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:59:07+03:00

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В областном центре раскрыли преступление, совершенное больше месяца назад. 25 января в полицию поступило сообщение о краже из супермаркета, расположенного на улице Киквидзе. Неизвестный мужчина украл из торговой точки алкоголь, спрятав две бутылки спиртного под куртку. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- По полученным приметам полицейские задержали жителя областного центра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – 30-летнего мужчину опросили в отделе полиции, задержанный пояснил, что кражу совершил из-за отсутствия денег, а спиртное употребил. Теперь тамбовчанину предстоит возместить материальный ущерб магазину из своего кошелька.

Выяснилось, что ранее 30-летний мужчина уже не раз совершал поожие кражи. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU