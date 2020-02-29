В Тамбове и поселке Строитель установили карантин по бешенству

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:50:06+03:00

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В областном центре и поселке Строитель Тамбовского района объявили карантин по бешенству. У дома №4 на ул. Запрудной города Тамбова ранее обнаружили труп лисицы, обследование которой показало, что она была больна. В поселке Строитель бешенством заболела собака. Места, где нашли животных, объявили неблагополучными по опасному заболеванию.

- В неблагополучных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, выгуливание собак, торговля домашними животными и их вывоз, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU