2020-02-28T17:57:25+03:00
Происшествия

Во время соревнований по мини-футболу в Тамбовской области скончался школьник

По версии следователей у девятиклассника во время игры случился приступ острой сердечной недостаточности
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Подростку стало плохо вскоре после начала игрыПодростку стало плохо вскоре после начала игры
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Трагедия произошла со время соревнований по мини-футболу в Моршанском районе. Во время первой половины игры внезапно стало плохо 9-класснику, принимавшему в них участие. Ребенку попытались оказать помощь дежурившие здесь медсестра школы и сотрудник ФАПа, на место вызвали «скорую», но подросток скончался. Проверку обстоятельств его гибели сейчас проводят в региональном следственном комитете.

- По факту (гибели школьника в Моршанском районе следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки, - сообщает СКР по региону. - Предварительно, причиной смерти школьника стала острая сердечная недостаточность. Со слов родственников и тренеров ранее у погибшего не было проблем с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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