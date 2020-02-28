Две тамбовчанки перевели мошенникам почти 300 тысяч рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:34:32+03:00

В обоих случаях аферисты убедили женщин в том, что с их карты происходит несанкционированное списание средств

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В Тамбове за сутки двое местных жительниц стали жертвами мошенников и лишились почти 300 тысяч рублей. В первом случае 36-летняя женщина перевела свои сбережения в размере 189 000 рублей на указанные ей счета.

По словам тамбовчанки, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он объяснил женщине, что с ее карты происходит несанкционированное списание денежных средств. Для предотвращения данной операции нужно было перевести деньги на безопасный счет, что женщина и сделала, после чего лишилась всех денег на карте.

Похожая ситуация произошла с 48-летней тамбовчанкой. Женщине поступил звонок от неизвестного абонента, который убедил ее установить мобильное приложение на телефон, чтобы предотвратить несанкционированное списание денег. После этого с женщины списалось 100 000 рублей.

- Будьте внимательны к сохранности своих денежных средств. Если в ходе телефонного разговора преступником была получена информация о банковской карте, то необходимо позвонить по телефону указанному на карте и заблокировать ее, - предупредили жителей региона УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU