В тамбовском вузе выбрали «Мисс интеллект»

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:24:25+03:00

Изменить размер текста: A A

26 февраля прошел первый этап конкурса «Мисс ТГТУ», участницы боролись за звание «Мисс интеллект», победительница этого промежуточного испытания автоматически попала в десятку финалисток. В конкурсе «Мисс ТГТУ» участвует 15 студенток технического университета. В рамках данного этапа девушки предварительно прошли тестирование, поэтому в состязании принимали участие четыре финалистки, справившиеся с заданием лучше остальных. Это Анна Анохина (Юридический институт), Татьяна Попова (Институт архитектуры, строительства и транспорта), Алина Непрокина (Технологический институт) и Юлия Калугина (Институт автоматики и информационных технологий). Члены жюри задавали им вопросы на разнообразные темы. Девушкам предложили поразмышлять о том, каким они видят ТГТУ в будущем, существует ли дружба между мужчиной и женщиной, какую бы профессию они выбрали, если бы основной валютой было счастье. Конкурсантки рассуждали на тему литературы, высказывали свое отношение к феминизму, обсуждали наиболее резонансные новости, размышляли о роспуске парламента и изменениях в Конституции.

По результатам голосования членов жюри самой эрудированной конкурсанткой была признана Алина Непрокина. Она покорила своим обаянием, скромностью, грамотной речью, рассудительными, серьезными ответами. Обладательница титула «Мисс интеллект» учится в Технологическом институте ТГТУ на 4 курсе. Алина – очень разносторонний человек. Помимо учебы она увлекается танцами, занимается баскетболом, активно участвует в спортивной и творческой жизни университета. В конкурсе «Мисс ТГТУ» решила принять участие, пока есть время перед защитой диплома – девушка в этом году заканчивает бакалавриат. Впереди участниц «Мисс ТГТУ» ждёт еще несколько промежуточных этапов. Среди красавиц выберут «Мисс дружба», «Мисс талант» и «Мисс зрительских симпатий».

- Финал конкурса состоится 19 марта и будет представлять собой театрализованное представление, - сообщает пресс-служба ТГТУ. - Участниц ждут несколько конкурсных заданий: дефиле, видео-презентация об их студенческой жизни, дефиле в дизайнерском наряде, дефиле в купальнике и интервью. По итогам всех конкурсов победительнице будет присвоен титул «Мисс ТГТУ», также будут определены две вице-мисс и победительницы в номинациях «Мисс грация», «Мисс творчество», «Мисс стиль».

ИСТОЧНИК KP.RU