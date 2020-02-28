2020-02-28T15:41:02+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мать-алкоголичка морила голодом детей и оставляла одних дома

В отношении женщины возбуждено уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Бондарского района во время проверки установила, что местная жительница жестоко обращается с двумя несовершеннолетними детьми — 12 и 8 лет.

Выяснилось, что в с декабря 2018 по декабрь 2019 года мать ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности. Дети плохо ели, им не покупалась одежда и медикаменты. К тому же, женщина не водила их к врачам. Ребята неоднократно оставались дома одни без еды. Кроме того, они отстают в физическом развитии. При этом горе-родительница нигде не работает и пропивает детские пособия.

- Такое отношение матери к детям является свидетельством ненадлежащего исполнения ею своих родительских обязанностей, что подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенные с жестоким обращением с несовершеннолетним», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

В связи с этим прокуратура инициировала возбуждение в отношении матери уголовного дела по данной статье УК РФ, по которому в настоящее время следственными органами внутренних дел проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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