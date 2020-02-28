2020-02-28T12:17:22+03:00
Общество

На ремонт Тамбовской областной детской больницы планируют потратить почти 2 миллиарда рублей

Реконструкцию проведут в главном корпусе и инфекционном отделении лечебного учреждения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Детскую больницу ждет реконструкцияДетскую больницу ждет реконструкция
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В Тамбове выбирают подрядчика для проведения первого этапа реконструкции Тамбовской областной детской больницы. Начальная стоимость тендера – 1 миллиард 728 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает региональное управление градостроительства и архитектуры. Как следует из аукционной документации, ремонт пройдет в главном корпусе и инфекционном отделении лечебного учреждения, расположенного на ул. Рылеева, 80. Подрядчику предстоит выполнить работы по демонтажу и замене коммуникаций, которые, как следует из отчета специалистов, местами находятся в аварийном состоянии. Ремонт затронет фасады, кровлю, будут проведены внутренние отделочные работы, обустроено дорожное полотно на территории больницы, выполнено благоустройство.

- Перед началом строительно-монтажных работ подрядчик обязуется оснастить объект капитального строительства (реконструкции) камерами видеонаблюдения и предоставить заказчику ссылки для доступа к просмотру видео с камер видеонаблюдения в онлайн – режиме, - говорится в документации закупки.

Известно, что работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Как будет функционировать больница во время большого ремонта, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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