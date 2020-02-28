В Тамбовской области водителя-наркомана хотят лишить водительских прав

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:10:46+03:00

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Прокуратура Староюрьевскго района установила, что с декабря прошлого года на учете в местной больнице состоит 28-летний местный житель, который употребляет марихуану. При этом у мужчины есть водительские права категории «В, В1 (AS), С, С1».

- Согласно утвержденному Правительством РФ Перечню медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, лица, страдающие заболеванием «алкоголизм», «наркомания», «токсикомания», не имеют права осуществлять деятельность, связанную с источником повышенной опасности, а именно - управлять транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Поскольку водительские права выдавались мужчине до его постановки на диспансерный учет, прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права на управления транспортными средствами и аннулировании водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU