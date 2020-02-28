2020-02-28T14:03:53+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины ударил по лицу родную сестру во время ссоры

Возбуждено уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Первомайском районе 36-летний местный житель обвиняется в нанесении побоев своим родственникам. В мае прошлого года мужчина ударил несколько раз по лицу родного брата во время семейной ссоры. Тогда суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей. Но на этом побои не закончились.

В декабре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вновь поссорился со своими родственниками. На этот раз он ударил по лицу родную сестру.

- По факту совершения преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», подразделением дознания МОМВД России «Первомайский» возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования собраны улики и доказательства совершения преступной деятельности, опрошены свидетели. По окончании его расследования уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру Первомайского района для утверждения и дальнейшего поддержания обвинения в суде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Мужчине грозит грозит штраф до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области мать-алкоголичка морила голодом детей и оставляла одних дома
В городе Уварово к 75-летию Победы сделают панно из фотографий участников войны
Житель Тамбовщины ударил по лицу родную сестру во время ссоры
В Тамбовской области водителя-наркомана хотят лишить водительских прав
На ремонт Тамбовской областной детской больницы планируют потратить почти 2 миллиарда рублей
Тамбовчанина осудили на 15 лет за совращение школьниц в соцсетях
Знаменитый сербский режиссер приедет на тамбовский «Чернозем-2020»
Населенный пункт в Тамбовской области разделили на два района
Тамбовские медики провели учения в аэропорту: по легенде ждали пассажира с коронавирусом
В Тамбовской области мужчину осудили за продажу украденной лодки
Тамбовские подростки стали реже совершать преступления
В Тамбовском районе трое мужчин и женщина до смерти избили общего знакомого и пытались избавиться от трупа
В Тамбове поймали серийного дачного вора
Голодный тамбовчанин украл из чужого сарая кур и уток, чтобы съесть их
Тамбовские прокуроры добиваются блокировки сайта по продаже электроудочек для ловли рыбы
В Тамбовской области мужчина подозревается в убийстве приятеля
В Мичуринске пройдет выставка комнатных растений
Тамбовчане отправятся в Новороссийск на первенство России по дзюдо
Тамбовчан приглашают отметить Масленицу
В Тамбове на «Черноземе-2020» впервые выступит женская поп-панк группа «Кис-кис»
У центрального рынка Тамбова сбили женщину
В Тамбове при пожаре погиб 70-летний мужчина
В Тамбовской области мужчина после выпитого спиртного пытался задушить подругу
Тамбовский поисковый отряд «Лиза Алерт» проведет лекцию в Пушкинской библиотеке
В микрорайоне на севере Тамбова отключат свет
В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа
Мичуринец пытался откупиться взяткой в тысячу рублей за тройное нарушение ПДД
В Тамбовской области за три года отремонтируют и построят 10 Домов культуры
Центр и юг Тамбова останутся без холодной воды