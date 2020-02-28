Житель Тамбовщины ударил по лицу родную сестру во время ссоры

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:03:53+03:00

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В Первомайском районе 36-летний местный житель обвиняется в нанесении побоев своим родственникам. В мае прошлого года мужчина ударил несколько раз по лицу родного брата во время семейной ссоры. Тогда суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей. Но на этом побои не закончились.

В декабре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вновь поссорился со своими родственниками. На этот раз он ударил по лицу родную сестру.

- По факту совершения преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», подразделением дознания МОМВД России «Первомайский» возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования собраны улики и доказательства совершения преступной деятельности, опрошены свидетели. По окончании его расследования уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру Первомайского района для утверждения и дальнейшего поддержания обвинения в суде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Мужчине грозит грозит штраф до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU