2020-02-28T11:30:47+03:00
Происшествия

Тамбовчанина осудили на 15 лет за совращение школьниц в соцсетях

Мужчина знакомился в интернете с девочками и просил их высылать ему интимные фотографии
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области суд вынес приговор 27-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении преступлений против общественной нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотренных ст. ст. 132, 242.2, 242 УК РФ.

Как установили следствие и суд, в 2016-2017 годах молодой человек знакомился через соцсети с девочками 9-12 лет из разных субъектов РФ. Тамбовчанин переписывался с ними на интимные темы и просил их скинуть ему свои откровенные фотографии. К тому же, он сам отправлял школьницам свои обнаженные снимки. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны четыре несовершеннолетние девочки.

- В ходе следствия молодой человек не признавал фактов совершения указанных преступлений и отказывался давать показания, несмотря на это по делу собрана достаточная доказательственная база его виновности, позволившая суду вынести обвинительный приговор. Фигуранту назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений и на момент вынесения приговора уже отбывал наказание в местах лишения свободы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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