Знаменитый сербский режиссер приедет на тамбовский «Чернозем-2020»

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:53:00+03:00

На самое душевное событие года приедут гости из Сербии

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Как сообщили организаторы рок-фестиваля «Чернозем», в этом году на главной сцене выступит культовый сербский кинорежиссер и актер кино, а также музыкант Эмир Кустурица.

Заграничный гость выйдет на сцену вместе с сербской фолк-рок-группой «The No Smoking Orchestra». Коллектив стал известен тем, что в качестве гитариста в нем участвует знаменитый режиссер.

Напомним, что «Чернозем» в этом году состоится 14, 15 и 16 августа. Организаторы уже объявили следующих участников: Гарик Сукачев, группа «Операция пластилин», Вячеслав Бутусов, группы «Бригадный подряд» и «Кис-кис».

ИСТОЧНИК KP.RU