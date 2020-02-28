Населенный пункт в Тамбовской области разделили на два района
Населенный пункт станция Рада, который ранее полностью располагался на территории Тамбовского района, после обновления границ муниципальных образований оказался разделен на две части. Одна, как и прежде, осталась на территории Тамбовского района, вторая стала относится к Нижнеспасскому сельсовету Рассказовского района. Нововведение создало жителям массу неудобств. Например, чтобы добраться до сельсовета, жителям нужно преодолеть 23 километра пути.
Жители ж/д станции Рада просят вывести их из состава Рассказовского района, присоединить земли к Тамбовскому району, а также отнести к Новолядинскому сельсовету.
Совещание по рассмотрению этого вопроса прошло в Тамбовской областной Думе. По его итогам приняли решение создать рабочую группу, разработана дорожная карта.
- В течение недели жителям необходимо собрать документы, а в марте будет продолжена работа по решению вопроса административно-территориального деления населенного пункта ж/д ст. Рада, - сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
ИСТОЧНИК KP.RU