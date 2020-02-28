2020-02-28T10:08:33+03:00
Общество

Населенный пункт в Тамбовской области разделили на два района

Часть жителей Рады теперь относятся к Тамбовскому району, а часть – к Рассказовскому
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Станция Рада расположилась в двух районах областиСтанция Рада расположилась в двух районах области
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Населенный пункт станция Рада, который ранее полностью располагался на территории Тамбовского района, после обновления границ муниципальных образований оказался разделен на две части. Одна, как и прежде, осталась на территории Тамбовского района, вторая стала относится к Нижнеспасскому сельсовету Рассказовского района. Нововведение создало жителям массу неудобств. Например, чтобы добраться до сельсовета, жителям нужно преодолеть 23 километра пути.

Жители ж/д станции Рада просят вывести их из состава Рассказовского района, присоединить земли к Тамбовскому району, а также отнести к Новолядинскому сельсовету.

Совещание по рассмотрению этого вопроса прошло в Тамбовской областной Думе. По его итогам приняли решение создать рабочую группу, разработана дорожная карта.

- В течение недели жителям необходимо собрать документы, а в марте будет продолжена работа по решению вопроса административно-территориального деления населенного пункта ж/д ст. Рада, - сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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