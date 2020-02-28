Тамбовские медики провели учения в аэропорту: по легенде ждали пассажира с коронавирусом

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:42:53+03:00

Врачи «встретили» заразного пациента и отправили его на карантин

Изменить размер текста: A A

Тамбовские медики отработали действия по предупреждению завоза опасных инфекций на воздушном транспорте. К таким, например, относится коронавирус. На территории аэропорта «Тамбов» прошли межведомственные учения с привлечением специалистов МЧС, МВД, Роспотребнадзора и управления здравоохранения в Тамбовской области по отработке взаимодействие в случае предполагаемого прибытия воздушным транспортом инфекционного больного.

- Бригада «Дезинфекционной станции» областного противотуберкулезного госпиталя продемонстрировала полную готовность к оперативным действиям, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области. - Медики изолировали условного пациента и приняли необходимые карантинные меры по предупреждению распространения опасной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU