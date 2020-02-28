В городе Уварово к 75-летию Победы сделают панно из фотографий участников войны

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:06:32+03:00

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К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе Уварово появится уникальная панно-картина. В композицию войдут фотографии фронтовиков.

- Панорама в рамках проекта «Во имя мира» будет открыта в День Победы на территории Мемориального комплекса. Сейчас идет активная подготовка, и, начиная со 2 марта, уваровцы могут предоставить фотографии своих родственников в несколько пунктов приема, организованных в ряде учреждений города, - сообщают в администрации города Уварово.

Принести фотографии в печатном или электронном виде можно в: МФЦ, ДК «Дружба», правовой центр городской библиотеки (2 мкр., д.8), Лицей (корпус №1), кадетский корпус (корпус №2). Если фотография родственника - участника войны есть только в печатном виде, то в пункте приема ее отсканируют и отдадут снимок обратно.

При предъявлении одной или нескольких фотографий желательно указывать ФИО человека и его фронтовой (трудовой) путь. Снимки принимаются до 20 марта, после чего начнется процесс оформления экспозиции.

Военные и послевоенные фотографии фронтовиков, тружеников тыла, а также граждан категорий, приравненных к участникам войны, смонтируют в единое панно. Уже известно, что его размер составит 9 квадратных метров.

Фото: администрация города Уварово

ИСТОЧНИК KP.RU