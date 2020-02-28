2020-02-28T15:06:32+03:00
Общество

В городе Уварово к 75-летию Победы сделают панно из фотографий участников войны

К оформлению экспозиции приглашаются местные жители
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Размер панно составит 9 квадратных метровРазмер панно составит 9 квадратных метров
Изменить размер текста:

К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе Уварово появится уникальная панно-картина. В композицию войдут фотографии фронтовиков.

- Панорама в рамках проекта «Во имя мира» будет открыта в День Победы на территории Мемориального комплекса. Сейчас идет активная подготовка, и, начиная со 2 марта, уваровцы могут предоставить фотографии своих родственников в несколько пунктов приема, организованных в ряде учреждений города, - сообщают в администрации города Уварово.

Принести фотографии в печатном или электронном виде можно в: МФЦ, ДК «Дружба», правовой центр городской библиотеки (2 мкр., д.8), Лицей (корпус №1), кадетский корпус (корпус №2). Если фотография родственника - участника войны есть только в печатном виде, то в пункте приема ее отсканируют и отдадут снимок обратно.

При предъявлении одной или нескольких фотографий желательно указывать ФИО человека и его фронтовой (трудовой) путь. Снимки принимаются до 20 марта, после чего начнется процесс оформления экспозиции.

Военные и послевоенные фотографии фронтовиков, тружеников тыла, а также граждан категорий, приравненных к участникам войны, смонтируют в единое панно. Уже известно, что его размер составит 9 квадратных метров.

Фото: администрация города Уварово

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области мать-алкоголичка морила голодом детей и оставляла одних дома
В городе Уварово к 75-летию Победы сделают панно из фотографий участников войны
Житель Тамбовщины ударил по лицу родную сестру во время ссоры
В Тамбовской области водителя-наркомана хотят лишить водительских прав
На ремонт Тамбовской областной детской больницы планируют потратить почти 2 миллиарда рублей
Тамбовчанина осудили на 15 лет за совращение школьниц в соцсетях
Знаменитый сербский режиссер приедет на тамбовский «Чернозем-2020»
Населенный пункт в Тамбовской области разделили на два района
Тамбовские медики провели учения в аэропорту: по легенде ждали пассажира с коронавирусом
В Тамбовской области мужчину осудили за продажу украденной лодки
Тамбовские подростки стали реже совершать преступления
В Тамбовском районе трое мужчин и женщина до смерти избили общего знакомого и пытались избавиться от трупа
В Тамбове поймали серийного дачного вора
Голодный тамбовчанин украл из чужого сарая кур и уток, чтобы съесть их
Тамбовские прокуроры добиваются блокировки сайта по продаже электроудочек для ловли рыбы
В Тамбовской области мужчина подозревается в убийстве приятеля
В Мичуринске пройдет выставка комнатных растений
Тамбовчане отправятся в Новороссийск на первенство России по дзюдо
Тамбовчан приглашают отметить Масленицу
В Тамбове на «Черноземе-2020» впервые выступит женская поп-панк группа «Кис-кис»
У центрального рынка Тамбова сбили женщину
В Тамбове при пожаре погиб 70-летний мужчина
В Тамбовской области мужчина после выпитого спиртного пытался задушить подругу
Тамбовский поисковый отряд «Лиза Алерт» проведет лекцию в Пушкинской библиотеке
В микрорайоне на севере Тамбова отключат свет
В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа
Мичуринец пытался откупиться взяткой в тысячу рублей за тройное нарушение ПДД
В Тамбовской области за три года отремонтируют и построят 10 Домов культуры
Центр и юг Тамбова останутся без холодной воды