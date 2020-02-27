Тамбовские подростки стали реже совершать преступления

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:18:27+03:00

В 2019 году количество правонарушений сократилось на 4%

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В администрации Тамбовской области состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором речь шла о состоянии подростковой преступности и методах ее профилактики.

По итогам 2019 года на Тамбовщине количество совершенных подростками преступлений сократилось на 4 %, всего зарегистрировано 257 фактов. Удельный вес подростковой преступности сократился до 3,4 %.

- Вместе с тем, в отчетном периоде рост преступности несовершеннолетних произошел на территории 13 муниципальных образований области. Наибольший зафиксирован в Рассказове, Моршанске, Пичаевского, Староюрьевского, Петровского, Уметского, Мордовского и Токаревского районов. В Бондарском, Гавриловском и Уваровском районов не зарегистрированы преступления с участием несовершеннолетних, - отметил в докладе заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тамбовской области Владимир Раздобарин.

На заседании члены комиссии отметили, что основной акцент в работе с трудными подростками необходимо делать на меры профилактики. Школьники из группы риска должны быть постоянно вовлечены во внеурочную деятельность, в том числе и на каникулах.

ИСТОЧНИК KP.RU