2020-02-27T16:29:38+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе трое мужчин и женщина до смерти избили общего знакомого и пытались избавиться от трупа

Суд назначил злоумышленникам от 7 до 11 лет лишения свободы
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовском районе собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем мужчинам (26, 29 и 33 лет) и 36-летней женщине. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установили следствие и суд, в ночь с 30 на 31 мая 2018 года компания местных жителей распивала спиртные напитки в квартире у одного из фигурантов уголовного дела в поселке Новая Ляда. Между двумя гостями возникла ссоры из-за женщины, которая вскоре переросла в драку. В последующем к ней присоединились и остальные.

Все четверо (трое мужчин и женщина) избивали 43-летнего, в том числе ведром, стеклянной банкой и деревянной палкой. Утром, обнаружив потерпевшего мертвым, злоумышленники попытались избавиться от трупа и завернули тело в пакет, однако спрятать его им не удалось, так как на место происшествия приехала полиция.

- Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено наказание от 7 до 11 лет лишения свободы с отбыванием мужчинам - в колонии строгого, а женщине – общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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