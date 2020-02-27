2020-02-27T15:33:03+03:00
Происшествия

В Тамбове поймали серийного дачного вора

39-летний мужчина забирал из домиков технику, посуду и изделия из металла
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Набегам подверглись несколько садоводческих товариществНабегам подверглись несколько садоводческих товариществФото: УМВД России по Тамбовской области
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В течение февраля в полицию Тамбова стали обращаться владельцы домиков, расположенных в дачных массивах «Крыло» и «Звездочка», что в Советском районе города. На дачах во время отсутствия владельцев побывал неизвестный, который взламывал дверные запоры, выбивал окна и проникал внутрь. Из помещений похитили предметы дачного обихода, электробытовую технику, кухонную утварь, предметы из цветного и черного металла.

Полицейские получили информацию, что к серии краж может быть причастен 39-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за ряд имущественных преступлений. Его задержали и доставили в полицию, где он признался в кражах. Часть похищенного у него изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в следственном изоляторе города Тамбова.

- Установлено, что мужчина вел антиобщественный образ жизни, собирал и похищал предметы из металла для сдачи их в пункт приема лома, а также другие ценные предметы для перепродажи, злоупотреблял спиртными напитками. Кроме областного центра, он совершил ряд краж на территории Тамбовского района, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Неблагополучный мужчина собирал все, казавшееся ему ценным Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Неблагополучный мужчина собирал все, казавшееся ему ценнымФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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