В Тамбовской области мужчину осудили за продажу украденной лодки

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:02:18+03:00

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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК РФ «Заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

По делу установлено, что в октябре прошлого года, обвиняемый, зная, что лодка марки «Лоцман С-200» похищена из автомобиля, принадлежащего другому человеку, продал ее местному жителю за 2 тысячи рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год 9 месяцев, - сообщает пресс-службы прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU