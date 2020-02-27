Голодный тамбовчанин украл из чужого сарая кур и уток, чтобы съесть их

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:49:16+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу домашней птицы, совершенную в январе этого года в селе Скачиха. Как оказалось, злоумышленник ночью пробрался в сарай, принадлежащий 51-летней местной жительнице, откуда похитил пять кур и пять уток.

В ходе розыска полицейские задержали 24-летнего жителя поселка Умет. В отделе полиции молодой человек сознался в краже и пояснил, что испытывал материальные трудности. Дождавшись темноты, он залез на территорию чужого подворья и проник в незапертый сарай. Домашнюю птицу парень положил в мешок, унес к себе домой и съел.

Предварительно, материальный ущерб потерпевшей составил около 5000 рублей. Теперь молодому человеку придется возместить причиненный ущерб из собственного кармана.

- Установлено, что ранее молодой человек в поле зрения полицейских не попадал. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU