Тамбовские прокуроры добиваются блокировки сайта по продаже электроудочек для ловли рыбы

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:02:20+03:00

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Прокуратура Гавриловского района во время монтиторинга сети Интернет выявила сайт, на котором можно было приобрести электроудочки для лова рыбы.

При этом электроудочка является одним из наиболее варварских методов браконьерского лова, запрещенного законодательством РФ. Частью 1 статьи 256 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением электротока. Кроме того, КоАП РФ также содержит нормы, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил рыболовства.

- Выступая в защиту прав неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации, прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению. Суд удовлетворил заявленные прокуратурой требования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

После вступления решения суда в законную силу его направят в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области для блокировки доступа к сайту.

ИСТОЧНИК KP.RU