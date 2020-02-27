2020-02-27T13:20:13+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина подозревается в убийстве приятеля

Он нанес смертельный удар собутыльнику ножом в грудь
Ксения АЛЕШИНА
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Днем, 26 февраля, в одном из домов села Сампур обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в совершении преступления был задержан находившийся в этом доме 54-летний, ранее неоднократно судимый знакомый погибшего. Ночью, 26 февраля текущего года, подозреваемый и потерпевший выпивали в доме у односельчанина.

Во время застолья между мужчинами произошел спор из-за того, кому из них лучше «сиделось» в местах лишения свободы. Во время ссоры подозреваемый схватил нож и ударил им приятеля в грудь, после чего продолжил распитие спиртного. От полученного ранения потерпевший сразу скончался.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, рассматривается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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