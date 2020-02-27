В Тамбове на «Черноземе-2020» впервые выступит женская поп-панк группа «Кис-кис»
Российская женская поп-панк группа «Кис-кис» впервые приедет на рок-фестиваль «Чернозем» в этом году. Об этом сообщали организаторы опен-эйра в соцсетях.
Коллектив был основан в 2018 году в Санкт-Петербурге. В его состав входят барабанщица Алины Олешева и вокалистка Софья Сомусева. Девушки уже принимали участие в музыкальном фестиале «Нашествие», а также снимались в телепередаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем-2020» состоится 14, 15 и 16 августа. Уже известно, что на нем выступят Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, группы «Бригадный подряд» и «Операция пластилин».
ИСТОЧНИК KP.RU