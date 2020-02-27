2020-02-27T10:33:07+03:00
Общество

В Тамбове на «Черноземе-2020» впервые выступит женская поп-панк группа «Кис-кис»

Организаторы объявили пятого участника фестиваля
Ксения АЛЕШИНА
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Коллективу из Санкт-Петербурга всего два годаКоллективу из Санкт-Петербурга всего два года
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Российская женская поп-панк группа «Кис-кис» впервые приедет на рок-фестиваль «Чернозем» в этом году. Об этом сообщали организаторы опен-эйра в соцсетях.

Коллектив был основан в 2018 году в Санкт-Петербурге. В его состав входят барабанщица Алины Олешева и вокалистка Софья Сомусева. Девушки уже принимали участие в музыкальном фестиале «Нашествие», а также снимались в телепередаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем-2020» состоится 14, 15 и 16 августа. Уже известно, что на нем выступят Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, группы «Бригадный подряд» и «Операция пластилин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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