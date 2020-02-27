Тамбовчан приглашают отметить Масленицу

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:21:37+03:00

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Жителей Тамбова приглашают принять участие в масленичных гуляниях, которые пройдут в городском парке культуры и отдыха в воскресенье, 1 марта. В этот день гостей праздника ждут интересные конкурсы и призы, яркие и запоминающиеся выступления творческих коллективов и артистов города и конечно же множество блинов на самый разный вкус. Для самых маленьких посетителей запланирована анимационно-развлекательная программа. Старт празднику дадут в 10 часов.

- В 15 часов пройдет массовое сжигание куклы-масленицы, - сообщают организаторы мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU