В Тамбове при пожаре погиб 70-летний мужчина

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:57:48+03:00

Ночью он находился в принадлежавшем ему нежилом доме на ул. Добролюбова

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Ночью 27 февраля в Тамбове загорелся нежилой частный дом, расположенный на улице Добролюбова, 3. На момент пожара в помещении находился хозяин – 70-летний пенсионер. Его тело пожарные нашли во время разбора завалов сгоревшего строения.

- Сообщение о пожаре поступило в 1 час 45 минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В 3 часа 20 минут его полностью ликвидировали, в результате выгорела комната площадью 16 кв. м. На месте работали два отделения пожарно-спасательных частей.

Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, ранее дом уже горел, пригодной для проживания являлась лишь одна комната, которую и занимал пожилой мужчина.

- Обстоятельства трагедии устанавливают следователи Ленинского МСО города Тамбова, - рассказали в СУ СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU