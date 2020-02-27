2020-02-27T11:54:45+03:00
Спорт

Тамбовчане отправятся в Новороссийск на первенство России по дзюдо

Наш регион представят Дмитрий Кобзев и Сергей Постов
Ксения АЛЕШИНА
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Первенство России состоится в мартеПервенство России состоится в марте
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В Курске с 21 по 24 февраля проходило Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, на котором двое представителей Тамбовщины вошли в число призеров. Дмитрий Кобзев и Сергей Постов завоевали бронзовые медали. Всего же в соревнованиях участвовало более 400 спортсменов.

Кроме того, тамбовские спортсмены показали хорошие результаты в дисциплине ката (технические упражнения). Дмитрий Кобзев поднялся на высшую ступень пьедестала, а Сергей Постов взял «серебро».

- Теперь юным дзюдоистам предстоит выступить на Первенстве России по дзюдо, которое пройдет в марте в городе Новороссийске, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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