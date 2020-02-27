Тамбовчане отправятся в Новороссийск на первенство России по дзюдо
В Курске с 21 по 24 февраля проходило Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, на котором двое представителей Тамбовщины вошли в число призеров. Дмитрий Кобзев и Сергей Постов завоевали бронзовые медали. Всего же в соревнованиях участвовало более 400 спортсменов.
Кроме того, тамбовские спортсмены показали хорошие результаты в дисциплине ката (технические упражнения). Дмитрий Кобзев поднялся на высшую ступень пьедестала, а Сергей Постов взял «серебро».
- Теперь юным дзюдоистам предстоит выступить на Первенстве России по дзюдо, которое пройдет в марте в городе Новороссийске, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.
Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU