В Мичуринске пройдет выставка комнатных растений
Впервые в Мичуринске состоится выставка комнатных растений. Она пройдет 28 марта в Научно-выставочном центре наукограда.
- Каждому участнику будет предоставлен персональный стол для коллекции растений, поделок и изделий, с их возможной продажей. В рамках мероприятия организуют мастер-классы и конкурсы, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по телефонам: 8 (47545) 5-10-46, 8-964-131-95-66, через электронную почту: naukograd-michurinsk@yandex.ru, а также через соцсети: Вконтакте, Фейсбук и Одноклассники.
ИСТОЧНИК KP.RU