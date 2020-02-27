В Мичуринске пройдет выставка комнатных растений

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:39:55+03:00

К участию в ней приглашаются все желающие

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Впервые в Мичуринске состоится выставка комнатных растений. Она пройдет 28 марта в Научно-выставочном центре наукограда.

- Каждому участнику будет предоставлен персональный стол для коллекции растений, поделок и изделий, с их возможной продажей. В рамках мероприятия организуют мастер-классы и конкурсы, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по телефонам: 8 (47545) 5-10-46, 8-964-131-95-66, через электронную почту: naukograd-michurinsk@yandex.ru, а также через соцсети: Вконтакте, Фейсбук и Одноклассники.

ИСТОЧНИК KP.RU