В Тамбовской области мужчина после выпитого спиртного пытался задушить подругу
В микрорайоне Кочетовка города Мичуринска 45-летняя местная жительница обратилась в полицию с сообщением об угрозе убийством. Выяснилось, что к ней в гости зашел приятель. После совместного распития алкоголя, мужчина схватил женщину за шею и грозился задушить.
Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Им оказался 41-летний мужчина.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU