На трассе «Воронеж-Тамбов» в ДТП погибла женщина
Смертельное ДТП произошло 23 февраля в половину восьмого вечера на 130-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района.
35-летний водитель автомобиля «Lada Granta» в составе прицепа выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Toyota Corolla». Иномаркой управлял 33-летний мужчина.
Как сообщают в УГИБДД по Тамбовской области, пассажир отечественного автомобиля «Lada Granta», 31-летняя женщина, скончалась на месте происшествия.
Водитель «Lada Granta» врезался в иномарку «Toyota Corolla»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU