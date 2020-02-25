На трассе «Воронеж-Тамбов» в ДТП погибла женщина

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:53:53+03:00

Авария произошла в Мордовском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Она была пассажиром «Lada Granta»

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Смертельное ДТП произошло 23 февраля в половину восьмого вечера на 130-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района.

35-летний водитель автомобиля «Lada Granta» в составе прицепа выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Toyota Corolla». Иномаркой управлял 33-летний мужчина.

Как сообщают в УГИБДД по Тамбовской области, пассажир отечественного автомобиля «Lada Granta», 31-летняя женщина, скончалась на месте происшествия.

Водитель «Lada Granta» врезался в иномарку «Toyota Corolla»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU