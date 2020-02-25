Тамбовские прокуроры добились блокировки сайтов по продаже липовых трудовых книжек
Прокуроры Бондарского района во время мониторинга сети Интернет нашли 13 сайтов, на которых пользователям предлагалось купить уже заполненные трудовые книжки для получения кредита, социальных выплат и др.
Согласно действующему законодательству, оформление трудовых книжек осуществляется только работодателем. За незаконное использование поддельных трудовых книжек ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, государственных наград, печатей или бланков» установлена уголовная ответственность.
- В связи с этим прокуратура района направила в суд 13 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокировке доступа к ней, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В итоге все эти сайты были заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU