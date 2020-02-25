2020-02-25T11:13:46+03:00
Происшествия

Тамбовские прокуроры добились блокировки сайтов по продаже липовых трудовых книжек

Всего было выявлено 13 интернет-ресурсов
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуроры Бондарского района во время мониторинга сети Интернет нашли 13 сайтов, на которых пользователям предлагалось купить уже заполненные трудовые книжки для получения кредита, социальных выплат и др.

Согласно действующему законодательству, оформление трудовых книжек осуществляется только работодателем. За незаконное использование поддельных трудовых книжек ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, государственных наград, печатей или бланков» установлена уголовная ответственность.

- В связи с этим прокуратура района направила в суд 13 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокировке доступа к ней, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В итоге все эти сайты были заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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