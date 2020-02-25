В Тамбовской области водитель отечественной легковушки сбил 6-летнего мальчика

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:43:21+03:00

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария произошла 22 февраля в 11:11 на 8-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Калаис-Шиновка-Кирсанов» в селе Шиновка Кирсановского района. 39-летний водитель автомобиля «Lada Granta» сбил шестилетнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги вне установленного для перехода месте.

- В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в Тамбовскую детскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU