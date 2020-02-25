Тамбовчанам предлагают создать открытку к 75-летию Победы

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:01:02+03:00

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24 февраля Мичуринский государственный аграрный университет объявил о начале конкурса на лучшую открытку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прием работ продлится до 15 марта.

В конкурсе могут принять участие три категории граждан: школьники 9-11 классов, студенты, сотрудники Мичуринского государственного аграрного университета. Открытки должны быть формата А5 (вертикального расположения), одностраничными и односторонними, выполненными из любого материала с обязательным расположением в верхней части символики 75-летия Победы, в средней части обращения к участникам и ветеранам ВОВ словами и фотографиями, иллюстрациями, коллажами или иными визуальными объектами, выполненными любыми средствами. В нижнем блоке открытки размещаются логотип и слоган университета: «Вместе - к успеху». От одного участника на конкурс принимается не более трёх работ.

Открытки предоставляются в Мичуринский ГАУ по адресу: г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д.101, корпус Института экономики и управления, 2 этаж, ауд. 209.

Три победителя получат дипломы и путевки в Волгоград с посещением Мамаева Кургана – самого большого комплекса в мире, посвященного Великой Отечественной войне, на котором установлен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».

- Лучшие поздравительные карточки представители волонтёрского корпуса Мичуринского ГАУ перед Днём Победы раздадут ветеранам Великой Отечественной войны, - сообщают организаторы конкурса.

Дополнительная информация о конкурсной программе прописана в положении, которое можно скачать по ссылке: http://mgau.ru/life/news75pb/.

ИСТОЧНИК KP.RU