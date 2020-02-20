В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадали оба водителя
Авария произошла 19 февраля в девять часов вечера на улице Советской в районе дома №81 города Тамбова. Водитель автомобиля «Datsun on-DO », 23-летний молодой человек, при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с «Citroen C4». Иномаркой управляла 26-летняя девушка.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области, в ДТП пострадали водители обоих транспортных средств. На автомобиле скорой помощи их доставили в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
23-летний водитель при повороте налево врезался в «Citroen C4»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU