В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадали оба водителя

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:23:13+03:00

ДТП произошло на улице Советской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария произошла 19 февраля в девять часов вечера на улице Советской в районе дома №81 города Тамбова. Водитель автомобиля «Datsun on-DO », 23-летний молодой человек, при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулся с «Citroen C4». Иномаркой управляла 26-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области, в ДТП пострадали водители обоих транспортных средств. На автомобиле скорой помощи их доставили в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

23-летний водитель при повороте налево врезался в «Citroen C4»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU