2020-02-20T11:03:13+03:00
Спорт

В День защитника Отечества Тамбов примет крупный турнир по тхэквондо

Участие в нем примут более 500 спортсменов из разных уголков России
Ксения АЛЕШИНА
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Соревнования являются одними из самых массовых в странеСоревнования являются одними из самых массовых в стране
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В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 23 февраля состоится Всероссийский турнир по тхэквондо МФТ «Мастерский», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начало соревнований - в 10:00.

Более 500 российских спортсменов приедут в Тамбов, чтобы побороться за медали. Ожидается участие тхэквондистов из Санкт – Петербурга, Краснодара, Москвы и Московской области, Самары, Рязани, Тулы и т.д.

Как сообщает региональное управление по физической культуре и спорту, в рамках турнира будут соревноваться юноши и девушки 10-11 лет, юноши и девушки 12-13 лет, юниоры и юниорки 14-17 лет, а также мужчины и женщины.

- В четвертый раз подряд Тамбов становится местом сосредоточения сильнейших спортсменов разных возрастов. Соревнования являются одними из самых массовых в стране. Планируется участие большого количества команд и очень высокого уровня спортсменов, - комментирует президент федерации тхэквондо МФТ Андрей Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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