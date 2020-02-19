В Тамбовской области уменьшился прожиточный минимум

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:13:31+03:00

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В Тамбовской области определили новую величину прожиточного минимума – ее среднедушевой показатель и для каждой группы населения. Согласно постановлению региональной администрации, размер прожиточного минимума за четвертый квартал в среднем на душу населения составляет 9805 рублей, это на 74 рубля меньше, чем в третьем квартале 2019-го. Прожиточный минимум для трудоспособного населения определили в 10608 рублей, против 10686 рублей прежде. «Минималка» для пенсионеров составляет 8432 рубля (8450 - в III квартале), для детей – 9583 рубля (9701 в III квартале).

Напомним, региональный прожиточный минимум используется для расчета социальных пособий, субсидий и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU