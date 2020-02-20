Пьяный мичуринец набросился с ножом на сожительницу
В Мичуринском районе 41-летнюю местную жительницу в очередной раз чуть не покалечил гражданский супруг. Между сожителями вновь произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил в руки нож и набросился на женщину, угрожая расправой. В этот момент мичуринец был пьян.
- Агрессивное поведение сожителя происходило уже не первый раз. Женщина не стала ждать очередного случая, который может обернуться трагедией, и обратилась в органы правопорядка, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Мужчина был доставлен в полицию для дачи показаний. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством.
ИСТОЧНИК KP.RU