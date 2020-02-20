Пьяный мичуринец набросился с ножом на сожительницу

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:49:47+03:00

Мужчина уже не в первый раз угрожал гражданской жене расправой

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В Мичуринском районе 41-летнюю местную жительницу в очередной раз чуть не покалечил гражданский супруг. Между сожителями вновь произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил в руки нож и набросился на женщину, угрожая расправой. В этот момент мичуринец был пьян.

- Агрессивное поведение сожителя происходило уже не первый раз. Женщина не стала ждать очередного случая, который может обернуться трагедией, и обратилась в органы правопорядка, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мужчина был доставлен в полицию для дачи показаний. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU