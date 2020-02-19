2020-02-19T15:11:02+03:00
Общество

Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%

Вклад предлагается к праздникам 23 Февраля и 8 Марта
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Открыть вклад и внести средства можно с 19 февраля по 14 марта 2020 года включительно. Срок вклада — 5 месяцев.

Валюта вклада — рубль, минимальный размер — 50 тысяч рублей, капитализация процентов — в конце срока, частичное снятие и пополнение не осуществляются, максимальная сумма вклада не ограничена.

Оформить вклад можно в системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и устройствах самообслуживания в любом регионе страны.

- Мы предлагаем нашим клиентам встречать весну вместе с нами. Наш новый вклад с повышенной процентной ставкой — это отличная возможность приумножить свои средства и поднять себе настроение в преддверии праздников 23 Февраля и 8 Марта, - рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Напомним, что за 2019 год жители Центрального Черноземья открыли в Сбербанке более 16,1 млн вкладов на общую сумму 717 млрд рублей.

- Вклады являются одним из самых традиционных инструментов для сбережения накоплений. В этой линейке банковских продуктов появляются интересные предложения. Надеемся, что его по достоинству оценят наши клиенты, - полагает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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