2020-02-19T17:32:52+03:00
Общество

Тамбовчанам покажут доброе кино

В области состоится XI благотворительный кинофестиваль «Свет Лучезарного ангела»
Ксения АЛЕШИНА
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XI благотворительный кинофестиваль «Свет Лучезарного ангела» пройдет на Тамбовщине с 25 по 28 февраляXI благотворительный кинофестиваль «Свет Лучезарного ангела» пройдет на Тамбовщине с 25 по 28 февраляФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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На Тамбовщине под девизом «Доброе кино возвращается» пройдет XI благотворительный кинофестиваль «Свет Лучезарного ангела». С 25 по 28 февраля тамбовчанам покажут фильмы, посвященные вечным ценностям.

- Лучшие фильмы – победители фестивальной программы Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный Ангел», который традиционно проходит в Москве, будут представлены тамбовским зрителям. По завершению конкурсных показов организаторы вывозят фильмы-победители фестивальной программы в города России и Европы. Тамбовская область была «первооткрывателем» в деле продвижения хорошего кино в регионы и, благодаря поддержке властей, остается единственным регионом, где показы проходят регулярно на протяжении многих лет, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Тамбовчане смогут увидеть разножанровые российские художественные, мультипликационные и документальные фильмы. Кроме того, у них будет возможность встретиться лично с кинематографистами.

Показы фильмов пройдут в Мичуринске, Сосновке и Тамбове. В областном центре посмотреть фильмы можно будет в Краеведческом музее, Школе-Сколково, кинозале «На Степана Разина», КДЦ «Мир», в выставочном центре «Пигмент», Тамбовской духовной семинарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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